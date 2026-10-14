„Nicht genau angeschaut und blauäugig übernommen“

Gantner äußert sich zum Ehrenschutz

Zur Causa geäußert hat sich mittlerweile auch Landesrat Christian Gantner. Er betont, sich voll und ganz der Sichtweise seiner Parteikolleginnen Rüscher und Berchtold anzuschließen, die Darstellung von Rendi-Wagner auf dem Schießevent sei absolut inakzeptabel. Dass er den Ehrenschutz der Veranstaltung übernommen hat, erklärt Gantner wie folgt: „Den Ehrenschutz (...) habe ich auf Ersuchen eines anerkannten pensionierten Beamten des Landeskriminalamtes als damaliger Sicherheitslandesrat gemeinsam mit dem damaligen Landespolizeidirektor sowie dem damaligen Standortbürgermeister übernommen. Als Regierungsmitglieder übernehmen wir immer wieder den Ehrenschutz für etwaige Veranstaltungen. Die Veranstalter führen dies auf ihren Einladungen an, um ihrer Veranstaltung zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ein Ehrenschutz bedeutet somit weder eine Mitwirkung an der Planung oder Durchführung der Veranstaltung noch ist damit zwingend eine persönliche Teilnahme verbunden.“ Er habe die Veranstaltung weder besucht noch sei er jemals im Schießkeller gewesen. Auch zum veranstaltenden Verein habe er keinen Kontakt gehabt. Folglich habe er erst aus den Medion von der herabwürdigenden Dekoration beim Schießevent erfahren.