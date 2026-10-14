Zum runden Geburtstag ein Konzert in Dornbirn

Wolfgang Amadé Mozart und Herbert Willi sind nicht zuletzt verbunden durch ihre Geburtsjahre, 1756 und 1956. Somit feiern wir in diesem Jahr den 70. Geburtstag des weltweit aufgeführten Komponisten aus dem Montafon. Um ihn ist es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden, vermeintlich. Denn er hält sich viel in Südkorea auf und hat auch aktuell immer wieder komponiert. Zu seinem 70er tritt er nun auch in Vorarlberg wieder in Erscheinung. Das SOV hatte kürzlich sein Klarinettenkonzert im Programm, das Stella Sinfonieorchester wird beim Weihnachtskonzert ein Stück Willis spielen, und seine Autobiografie „Mein zweites Leben“ ist soeben erschienen.