Überholen E-Autos im Ländle bald die Verbrenner?

Mehr Elektro, mehr Unabhängigkeit

Das Potenzial für systemdienliches Laden ist bei Elektroautos groß. Denn im Schnitt stehen Autos rund 23 Stunden pro Tag auf einem Parkplatz. Studien zeigen, dass schon heute E-Pkw vor allem zu Hause geladen werden, 88 Prozent der Ladevorgänge erfolgen zu Hause, weitere neun Prozent am Arbeitsplatz und nur drei Prozent an öffentlichen Ladestellen. Gerade in Vorarlberg haben zunehmend mehr Haushalte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und können so den Strom fürs Autofahren selbst erzeugen.