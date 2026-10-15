„Parten-Briefe kamen erst nach Begräbnis an“

Wut kommt zur Trauer einer 89-jährigen Linzerin dazu, die ihren Partner verloren hat. Denn beim Begräbnis fehlten einige Bekannte. Aber nicht, weil sie nicht kommen wollten, sondern weil sie nicht informiert wurden. Obwohl die Parte-Briefe rechtzeitig aufgegeben worden waren und die Linzerin mehrmals nachfragte!
„Die Post bringt allen was. Genau ...“ – Trauer und Wut diese beiden Gefühle sind bei Helga M. (89) aus Linz derzeit gleichzeitig vorhanden. Nach dem Verlust ihres Freundes und Partners – „er war ein liebenswerter Mensch“ – gab es viel Ärger. „Am Begräbnis fehlten auch Freunde, die gar nicht erfahren haben, dass er gestorben ist“, sagt die Pensionistin.
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