Tech-Star Photeon investiert Millionen in Dornbirn

Von Dornbirn in die ganze Welt

Photeon gehört weltweit zu den Spezialisten für die Entwicklung maßgeschneiderter Mikrochips. Zuletzt sorgte das Unternehmen mit einer Entwicklung für das Energiemanagement von KI-Rechenzentren international für Aufmerksamkeit. Ein Bereich, der angesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs von künstlicher Intelligenz immer wichtiger wird. „Wir entwickeln in Dornbirn Technologien für Kunden auf der ganzen Welt. Dafür brauchen wir ein Umfeld, das Innovation ermöglicht und langfristige Perspektiven bietet. Beides finden wir am CAMPUS V“, erklärt Photeon-CEO Thomas Lorünser.