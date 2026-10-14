Erneut Ermittlungen gegen Grazer „Dr. Pfusch“

Schwarze Schafe im weißen Kittel: Ein Grazer Schönheitschirurg befindet sich erneut im Visier der Justiz. Ist er unbelehrbar? Jener Internist, der Patienten missbraucht haben soll, sitzt weiter in der Schweiz in U-Haft. Doch wann droht ein Berufsverbot?
Drei Ärzte machten in letzter Zeit in der Steiermark Negativschlagzeilen, da sie Patienten nicht adäquat behandelt haben – einer sitzt sogar in der Schweiz in Untersuchungshaft, weil er seine abartigen sexuellen Neigungen an ihnen ausgelebt haben soll.
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