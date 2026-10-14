WAC-Kapitän Wimmer: „Habe geschrien und geweint!“

Schlagfertig, stets mit einem frechen Spruch auf den Lippen und für jeden Spaß zu haben – so kennt man Nico Wimmer für gewöhnlich beim WAC. Der Kapitän der „Wölfe“ hat derzeit aber gar nichts zu lachen. Denn der 31-Jährige laboriert an seinem bereits dritten (!) Kreuzbandriss. War zuvor stets das linke Knie betroffen, hat’s nun das rechte erwischt. Jetzt spricht er mit der „Krone“ erstmals darüber – sichtlich geknickt.