Stadt Feldkirch schließt Kindergarten Tisis

Zwar wird der Standort in der Blasenberggasse in Feldkirch (Vorarlberg) geschlossen, doch den betroffenen Kindern wird ein Platz in anderen städtischen Betreuungseinrichtungen angeboten.
Die Stadt Feldkirch schließt mit Ende des Betreuungsjahres 2026/27 den Ganztageskindergarten Tisis. Der Standort in der Blasenberggasse beheimatet derzeit zwei Gruppen mit insgesamt 36 Kindern sowie zwei weitere Gruppen im Praxiskindergarten der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP). Letzteres Angebot wird weitergeführt.
Die Stadt reagiert mit der Schließung auf aktuelle demografische Prognosen. Diese zeigen für die kommenden Jahre einen Rückgang bei Kids im Kindergartenalter. Sämtliche betroffene Kinder erhalten einen Platz in einer anderen städtischen Betreuungseinrichtung. Der Standort Blasenberggasse war einer der kleinsten, in größeren Einrichtungen könne flexibler reagiert werden, etwa im Bereich Personalbedarf oder bei unterschiedlichen pädagogischen Angeboten , heißt es vonseiten der Stadt.
Mitarbeiterinnen werden übernommen
„Unsere Familien verdienen Einrichtungen, in denen pädagogisch optimale Bedingungen herrschen, mit ausreichend Personal, guten Räumlichkeiten und einem vielfältigen Angebot“, erklärt Sandra Miller-Marte, Leiterin der Abteilung Kinder, Schulen, Sport. „Kleine Standorte mit sinkender Auslastung können diese Standards langfristig schwerer aufrechterhalten als größere Häuser.“ Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ganztageskindergartens Tisis ist die weitere Beschäftigung gesichert. Das pädagogische Personal wird vollständig in anderen städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen weiterbeschäftigt.
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