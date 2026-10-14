Stadt Feldkirch schließt Kindergarten Tisis

Die Stadt reagiert mit der Schließung auf aktuelle demografische Prognosen. Diese zeigen für die kommenden Jahre einen Rückgang bei Kids im Kindergartenalter. Sämtliche betroffene Kinder erhalten einen Platz in einer anderen städtischen Betreuungseinrichtung. Der Standort Blasenberggasse war einer der kleinsten, in größeren Einrichtungen könne flexibler reagiert werden, etwa im Bereich Personalbedarf oder bei unterschiedlichen pädagogischen Angeboten , heißt es vonseiten der Stadt.