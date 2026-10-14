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Auf Mallorca

Grabher nach nächstem Marathon im Viertelfinale

Tennis
14.10.2026 15:43
Julia Grabher steht in Mallorca bereits im Viertelfinale.
Julia Grabher steht in Mallorca bereits im Viertelfinale.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die an Nummer eins gesetzte Österreicherin Julia Grabher steht bei den Mallorca Women‘s Championships im Viertelfinale. Allerdings hatte die Weltranglisten-97. wie schon in der Auftaktrunde auch am Mittwoch deutlich härter zu kämpfen als ihr lieb war.

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Zwei Stunden und 39 Minuten hatte Julia Grabher am Montag gebraucht, um sich in der ersten Runde des WTA 125-Turniers auf der spanischen Baleareninsel gegen die Italienerin Deborah Chiesa (WTA-Nr. 345) mit 3:6, 6:4, 6:4 durchzusetzen. Und auch im Achtelfinale stand die Vorarlbergerin deutlich länger am Platz als zu erwarten war.

Erinnerungen an Auftaktmatch
Wie gegen Chiesa verlor Grabher auch gegen die Bulgarin Lidia Encheva (WTA-Nr. 348) den ersten Durchgang. Nachdem sich beide Spielerinnen zum Stand von 5:4 für Encheva keine Blöße bei eigenem Aufschlag gegeben hatten, nutzte die 20-Jährige ihre erste Chance, um Grabher zum 6:4-Satzverlust zu breaken.

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Nervenstarke Grabher
Im zweiten Durchgang wehrte die Vorarlbergerin einen Breakball bei 0:1 ab. Beim Stand von 3:3, Aufschlag Encheva, erspielte sich die Österreicherin drei Breakbälle – die sie allerdings allesamt vergab. Erst mit der vierten Chance gelang es ihr erstmals das Service ihrer Gegnerin zu durchbrechen. Der gelang allerdings umgehende Rebreak und als sie ihren eigenen Aufschlag zum 5:4 durchbracht, stand Grabher schon fast mit dem Rücken zur Wand. Doch der Schützling von Günter Bresnik blieb cool, machte drei Games in Folge und stellte mit 7:5 den Satzausgleich her.

Ende gut, alles gut
In der Entscheidung erwischte dann Encheva den besseren Start, ging rasch 2:0 in Führung. Doch Grabher bewies erneut Coolness. Nach fünf Games in Folge – darunter drei Breaks – servierte sie auf den Matchgewinn. Doch dieses Mal war es die junge Bulgarin, die Nervenstärke bewies und sich nach einem Rebreak bis auf 4:5 herankämpfen konnte. Mehr aber nicht. Nach einer Gesamtspielzeit von 2:44 Minuten verwertete Grabher ihren ersten Matchball zum 4:6, 7:5, 6:4-Sieg und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug. Dort trifft sie nun auf die Spanierin Ariana Geerlings (WTA-Nr. 505).

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