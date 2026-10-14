Grabher nach nächstem Marathon im Viertelfinale

Nervenstarke Grabher

Im zweiten Durchgang wehrte die Vorarlbergerin einen Breakball bei 0:1 ab. Beim Stand von 3:3, Aufschlag Encheva, erspielte sich die Österreicherin drei Breakbälle – die sie allerdings allesamt vergab. Erst mit der vierten Chance gelang es ihr erstmals das Service ihrer Gegnerin zu durchbrechen. Der gelang allerdings umgehende Rebreak und als sie ihren eigenen Aufschlag zum 5:4 durchbracht, stand Grabher schon fast mit dem Rücken zur Wand. Doch der Schützling von Günter Bresnik blieb cool, machte drei Games in Folge und stellte mit 7:5 den Satzausgleich her.