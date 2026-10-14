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Die Älteren sollten länger arbeiten – aber wo nur?

Vorarlberg
14.10.2026 05:00
Laut Beschäftigungsmonitoring hatten im zweiten Quartal 2026 nur rund 25 Prozent von etwa ...
Laut Beschäftigungsmonitoring hatten im zweiten Quartal 2026 nur rund 25 Prozent von etwa 230.600 Unternehmen in Österreich zumindest einen Beschäftigten ab 60 Jahren. Drei Viertel der Betriebe beschäftigte also keine einzige Person über 60.(Bild: stock.adobe.com -www.ivanmorenosl.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Wir werden immer älter, folglich scheint es nur logisch, wenn auch das Pensionsalter steigen würde. Doch gibt es überhaupt Bedarf an zusätzlichen älteren Arbeitnehmern? Angesichts der aktuellen Datenlage muss das bezweifelt werden.

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Die Debatte über die Zukunft der Pensionen ist wieder voll entbrannt. Dürfen wir künftig erst mit 67 oder gar 70 Jahren in Rente gehen? Während Wirtschaft und Teile der Politik angesichts der demografischen Entwicklung eine längere Erwerbstätigkeit fordern, stellt sich auf der anderen Seite eine ganz praktische Frage: Gibt es überhaupt genügend Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte?

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