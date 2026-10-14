Die Älteren sollten länger arbeiten – aber wo nur?

Die Debatte über die Zukunft der Pensionen ist wieder voll entbrannt. Dürfen wir künftig erst mit 67 oder gar 70 Jahren in Rente gehen? Während Wirtschaft und Teile der Politik angesichts der demografischen Entwicklung eine längere Erwerbstätigkeit fordern, stellt sich auf der anderen Seite eine ganz praktische Frage: Gibt es überhaupt genügend Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte?