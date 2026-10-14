Die Älteren sollten länger arbeiten – aber wo nur?

Wir werden immer älter, folglich scheint es nur logisch, wenn auch das Pensionsalter steigen würde. Doch gibt es überhaupt Bedarf an zusätzlichen älteren Arbeitnehmern? Angesichts der aktuellen Datenlage muss das bezweifelt werden.
Die Debatte über die Zukunft der Pensionen ist wieder voll entbrannt. Dürfen wir künftig erst mit 67 oder gar 70 Jahren in Rente gehen? Während Wirtschaft und Teile der Politik angesichts der demografischen Entwicklung eine längere Erwerbstätigkeit fordern, stellt sich auf der anderen Seite eine ganz praktische Frage: Gibt es überhaupt genügend Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.