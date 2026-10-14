Darum setzt Sturm-Legende auf eine rote Unterhose

Neue Lage, vier Tage! Am kommenden Sonntag (17) steigt das erste Grazer Derby in der noch jungen Bundesliga-Saison. Das Stadion ist längst restlos ausverkauft. Ex-Sturm-Kapitän Stefan Hierländer wird das brisante Duell erstmals als Zuschauer verfolgen. Wenn es das Nervenkostüm erlaubt, im Stadion.