Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe

Die Bilder seien offenbar drei Jahre alt „und jetzt werden sie plötzlich veröffentlicht?“, stellt Auer in den Raum: „Da wird eine Frau bei einem Schießwettbewerb auf widerwärtige Weise herabgewürdigt – und statt die Organisatoren zur Rede zu stellen, veröffentlicht man die Fotos im Gemeindeblatt und würdigt damit sogar noch die abscheuliche Kulisse. Hat das dort wirklich niemand hinterfragt?“, ist die Sozialdemokratin fassungslos.