Märtyrertum per Livestream

In Haft fastete er für jedes Opfer, um zu sühnen, falls er sich „geirrt habe“ und im Jenseits bestraft würde, erklärte Studienautorin Katharine Poppe. Das sei jedoch nicht mit echter Reue gleichzusetzen und nur als „Absicherung“ zu verstehen. Hegseth erklärte breitbeinig, dass ihn Hasans letzte Wünsche nicht interessieren würden und gibt ihm jetzt dennoch das, wonach sich der Islamist wohl am meisten sehnt: Märtyrertum. Per Livestream.