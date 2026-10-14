Erster Turniersieg für Taucher als Heeressportler

Perfekter Einstand für Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher! Denn bei seinem ersten Turnier als Heeressportler holte sich der 18-jährige Hohenemser beim ITF-WC50-Turnier im französischen Cagnes Sur Mer gleich zwei Titel. Im Einzelbewerb startete Taucher souverän, bis ins Halbfinale gab er nur vier Spiele ab. Auch den ersten Satz im Semi holte er sich gegen Romain Boittiaux mit 6:0. Musste dann im zweiten erstmals kämpfen, holte ihn sich aber im Tiebreak. Im Endspiel wartete mit Nicolas Charrier (Fra) die Nummer eins des Turniers – und auch die Nummer 31 der Welt besiegte das ds drittgesetzte Ländle-Ass mit 6:4 und 7:5 und holte sich den Turniersieg. Im Doppelbewerb war er an der Seite von Charrier nicht zu schlagen, im Endspiel mussten sie nicht einmal antreten, Boek/Wilke (Hol/D), gaben w.o.