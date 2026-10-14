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In Cagnes Sur Mer

Erster Turniersieg für Taucher als Heeressportler

Vorarlberg
14.10.2026 06:55
Maxi Taucher lieferte sehr souveräne Spiele in Cagnes Sur Mer.
Maxi Taucher lieferte sehr souveräne Spiele in Cagnes Sur Mer.(Bild: Privat)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher feierte beim ITF-WC50-Turnier im französischen Cagnes Sur Mer gleich zwei Titel. Nun darf sich der junge Vorarlberger auf ein ganz besonderes Event freuen, Ende Oktober schlägt er mit der Weltelite in Wien auf.

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Perfekter Einstand für Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher! Denn bei seinem ersten Turnier als Heeressportler holte sich der 18-jährige Hohenemser beim ITF-WC50-Turnier im französischen Cagnes Sur Mer gleich zwei Titel. Im Einzelbewerb startete Taucher souverän, bis ins Halbfinale gab er nur vier Spiele ab. Auch den ersten Satz im Semi holte er sich gegen Romain Boittiaux mit 6:0. Musste dann im zweiten erstmals kämpfen, holte ihn sich aber im Tiebreak. Im Endspiel wartete mit Nicolas Charrier (Fra) die Nummer eins des Turniers – und auch die Nummer 31 der Welt besiegte das ds drittgesetzte Ländle-Ass mit 6:4 und 7:5 und holte sich den Turniersieg. Im Doppelbewerb war er an der Seite von Charrier nicht zu schlagen, im Endspiel mussten sie nicht einmal antreten, Boek/Wilke (Hol/D), gaben w.o.

Maximilian Taucher durfte seinen nächsten Turniersieg bejubeln.
Maximilian Taucher durfte seinen nächsten Turniersieg bejubeln.(Bild: Privat)

Gegen die Elite
Ein großes Highlight wartet Ende Oktober auf den jungen Vorarlberger, er wird mit der Weltelite in Wien aufschlagen. Das Rollstuhltennis-Turnier im Rahmen der Erste Bank Open wird von sechs auf acht Startplätze erweitert. Mit Alfie Hewett (Gbr), Martin De La Puente (Sp) und Gordon Reid (Gbr) haben die Nummer zwei, drei und fünf der Weltrangliste gemeldet. Außerdem sind mit Taucher, der amtierender Staatsmeister ist und Nico Langmann, derzeit Österreichs Nummer eins, zwei heimische Aushängeschilder mit dabei.

Das Turnier startet am 29. Oktober mit den Viertelfinal-Partien in der Marx Halle, das Finale steigt am 31. Oktober in der Wiener Stadthalle. „Ich freue mich sehr, dieses Jahr dabei zu sein und werde natürlich mein Bestes geben. Es gibt nichts Schöneres für mich, als vor vielen Zuschauern zu spielen, das pusht mich total“, erklärt Taucher, der in der Weltrangliste derzeit auf Rang 40 liegt.

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