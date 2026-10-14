„Raffel, Ratscha, Raffla“ – was steckt dahinter?

Ebenfalls mit dem Wort Raffel bezeichnet der Alemanne seine Karfreitagsratsche (parallel dazu mundartlich gleichfalls Ratscha genannt) – ein Geräuschinstrument, das unangenehm lärmend von Karfreitag bis Ostersonntag zum Einsatz kommt, da die Glocken an diesen Tagen für alle Katholiken schweigen müssen. Ursprünglich wurde die Raffel oder Ratscha tatsächlich als Ersatz für das Glockengeläut benutzt, um die Katholiken in die Kirche zu bewegen, heute hat die Ratscha indes mehr rituelle als praktische Bedeutung.