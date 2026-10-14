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ÖSV-Läufer schwärmt:

„Mothl als Trainer zu haben, ist ein Glücksfall!“

Ski Alpin
14.10.2026 14:00
Die Athleten der EC3-Trainingsgruppe sind begeistert von der Arbeit mit Trainer Matthias Mayer ...
Die Athleten der EC3-Trainingsgruppe sind begeistert von der Arbeit mit Trainer Matthias Mayer (re.).(Bild: Ski Austria/Thomas Zangerl)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am 25. Oktober starten die Skiherren in Sölden in die neue Weltcupsaison. Für einige ÖSV-Athleten wird es im Kampf um einen Startplatz beim Opening am Rettenbachferner aber bereits an diesem Freitag ernst, wenn in der Quali um die Resttickets gefahren wird. Mitfiebern wird da auch der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer.

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„Fahre ich keinen Scheiß, sollte die Qualifikation für den Weltcupaufakt in Sölden möglich sein“, ist Noel Zwischenbrugger vor der ÖSV-internen Ausscheidung am Freitag am Rettenbachferner optimistisch. Da geht es zumindest um ein Ticket für das Opening. Entscheidt sich Vinc Kriechmayr nach seinem aktuellen Speedcamp Südamerika gegen einen Start im Ötztal, sogar um zwei. „Mit dem Niveau, dass ich zuletzt bei der Vorbereitung in Chile hatte, definitiv.“

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