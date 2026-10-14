„Mothl als Trainer zu haben, ist ein Glücksfall!“

„Fahre ich keinen Scheiß, sollte die Qualifikation für den Weltcupaufakt in Sölden möglich sein“, ist Noel Zwischenbrugger vor der ÖSV-internen Ausscheidung am Freitag am Rettenbachferner optimistisch. Da geht es zumindest um ein Ticket für das Opening. Entscheidt sich Vinc Kriechmayr nach seinem aktuellen Speedcamp Südamerika gegen einen Start im Ötztal, sogar um zwei. „Mit dem Niveau, dass ich zuletzt bei der Vorbereitung in Chile hatte, definitiv.“