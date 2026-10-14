Neue Landes-KI macht Sausi zum Freiheitlichen

Bereits kurz nach der Inbetriebnahme kam es zu peinlichen Pannen: So ordnete das System etwa den früheren Landeshauptmann Herbert Sausgruber fälschlicherweise der FPÖ zu. Medienberichten zufolge forderten führende Mitarbeiter der Verwaltung sogar bereits die Abschaltung des Systems. Gamon sieht darin ein grundlegendes Problem: Während der Bund auf europäische Lösungen wie das französische Modell „Mistral“ setze, greife das Land Vorarlberg auf Technologie aus China zurück. „Das ist dekorative Digitalisierung: Man will sagen können, man hat eine KI“, kritisiert die Klubobfrau.