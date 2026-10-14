Brisante Details zu Polizeieinsatz in NS-Museum

Seit 15 Monaten wird nach einem Polizeieinsatz auf einer Kärntner NS-Gedenkstätte ermittelt. Bisher bot sich das Bild eines Eklats gegenüber Angehörigen der slowenischen Volksgruppe – doch in einem Gerichtsakt sind nun neue Aussagen aufgetaucht mit Vorwürfen, die bis zur Polizeispitze reichen!