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Streit zwischen Clans?

Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis

Ausland
09.10.2026 12:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im mexikanischen Bundestaat Sinaloa sind am Donnerstag bei einer Schlägerei in einem Gefängnis im zehn Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Wie es zu dem Gewaltausbruch kam, ist vorerst unklar.

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Die Behörden sprachen im Onlinedienst X von einer „Schlägerei innerhalb der Gefängniseinrichtungen“. Neun Häftlinge und ein minderjähriger Besucher seien am Donnerstag ums Leben gekommen, sagte Sinaloas Sicherheitsminister Sinuhe Tellez in einem online veröffentlichten Video.

Streit zwischen rivalisierenden Clans?
Wie es zu dem Gewaltausbruch kam, wurde vorerst nicht mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften habe die Kontrolle wiederherstellen können, hieß es seitens der Behörden. Möglicherweise ist es zu einem Streit zwischen rivalisierenden Clans gekommen.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Mexiko leidet seit Jahren unter der Gewalt der mächtigen Drogenkartelle. Seit dem Start eines umstrittenen Militäreinsatzes zur Drogenbekämpfung anno 2006 sind in dem Land offiziellen Angaben zufolge fast 450.000 Morde verzeichnet worden.

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Der nordwestliche Bundesstaat Sinaloa ist besonders betroffen, seitdem 2024 ein Konflikt zwischen rivalisierenden Fraktionen des berüchtigten Sinaloa-Kartells eskalierte.

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