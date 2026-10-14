Gegen sie gab es in diesem Jahrtausend keinen Sieg

Zum Abschluss der Hinrunde des Bundesliga-Grunddurchgangs warten auf Aufsteiger Austria Lustenau die drei härtesten Brocken. Mit dem LASK, Tabellenführer Rapid und Red Bull Salzburg gilt es gegen drei Klubs zu bestehen, gegen die Grün-weiß in diesem Jahrtausend noch nicht einmal gewinnen konnte.
Zuhause der LASK und dann auswärts gegen Rapid und in der Red Bull-Arena gegen Salzburg. Viel härter könnte die Hinrunde des Grunddurchganges für die Austria nicht enden. Jeder Punkt wäre da Goldes Wert. Zumindest, wenn es nach der jüngsten Bundesliga-Bilanz geht.
Torlos gegen die Bullen
Denn da ist Lustenau in diesem Jahrtausend gegen das Trio noch sieglos. Den letzten vollen Erfolg feierten die Grün-weißen am 11. September 1999 gegen (Austria) Salzburg durch ein Tor von Armand Benneker, der mittlerweile im Scouting-Team von Manchester United tätig ist. Gegen den Nachfolgeklub RB Salzburg ist die Bilanz hingegen desaströs. In vier Spielen setzte es ebensoviele Niederlagen bei einer Tordifferenz von 0:21 (!).
Legendäre Spiele gegen Rapid
Erstaunlich hingegen ist, dass die Austria die letzten beiden Spiele in Hütteldorf nicht verloren hat. Zweimal wurde mit einem 1:1 ein Punkt entführt, wobei der Rekordmeister damals keinen Höhenflug wie jetzt erlebte. Dennoch hat man sich gegen Rapid immer wieder Schlachten geliefert, wie beim 3:3 im Oktober 2022 im Reichshofstadion oder 2006 im Cup-Achtelfinale, das schließlich erst im Elfmeterschießen verloren ging.
Hui in Liga zwei, pfui in Liga eins
Gleich 56 Spiele stehen gegen den LASK auf dem Papier. Die meisten davon (39) in der Zweiten Liga, wo beide Teams ebenbürtig waren und die Austria mit 16 zu 13 Siegen eine positive Bilanz aufweist. Zwischen 2003 und 2006 blieb Lustenau gegen den LASK in fünfzehn Spielen unbesiegt. Mittlerweile hat sich das Kräfteverhältnis aber klar verschoben. In den jüngsten vier Bundesliga-Aufeinandertreffen gab es zumindest beim 1:1 am 11. September 2022 im Reichshofstadion einen Punkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.