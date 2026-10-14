Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria Lustenau

Gegen sie gab es in diesem Jahrtausend keinen Sieg

Fußball National
14.10.2026 17:25
Pius Grabher und seine Kollegen hoffen, dass sie gegen die „großen Drei“ – wie hier gegen den ...
Pius Grabher und seine Kollegen hoffen, dass sie gegen die „großen Drei“ – wie hier gegen den LASK – diesmal nicht ausrutschen.(Bild: APA/MAURICE SHOUROT)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Zum Abschluss der Hinrunde des Bundesliga-Grunddurchgangs warten auf Aufsteiger Austria Lustenau die drei härtesten Brocken. Mit dem LASK, Tabellenführer Rapid und Red Bull Salzburg gilt es gegen drei Klubs zu bestehen, gegen die Grün-weiß in diesem Jahrtausend noch nicht einmal gewinnen konnte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuhause der LASK und dann auswärts gegen Rapid und in der Red Bull-Arena gegen Salzburg. Viel härter könnte die Hinrunde des Grunddurchganges für die Austria nicht enden. Jeder Punkt wäre da Goldes Wert. Zumindest, wenn es nach der jüngsten Bundesliga-Bilanz geht.

Austria Lustenaus Bundesliga-Bilanz gegen die „drei Großen“.
Austria Lustenaus Bundesliga-Bilanz gegen die „drei Großen“.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Torlos gegen die Bullen
Denn da ist Lustenau in diesem Jahrtausend gegen das Trio noch sieglos. Den letzten vollen Erfolg feierten die Grün-weißen am 11. September 1999 gegen (Austria) Salzburg durch ein Tor von Armand Benneker, der mittlerweile im Scouting-Team von Manchester United tätig ist. Gegen den Nachfolgeklub RB Salzburg ist die Bilanz hingegen desaströs. In vier Spielen setzte es ebensoviele Niederlagen bei einer Tordifferenz von 0:21 (!).

Lesen Sie auch:
Die zwei Tore von Dominik Weixelbraun (r.) reichten nicht für Punkte für die Austria.
3:4 in Hartberg
Austria Lustenau mit einer inferioren Defensive
11.10.2026
WAC geschlagen
Austria Lustenau feiert ersten Sieg seit Aufstieg
15.08.2026
Mit Wut im Bauch
Im Torrausch! Salzburg zerlegt Austria Lustenau
24.02.2024

Legendäre Spiele gegen Rapid
Erstaunlich hingegen ist, dass die Austria die letzten beiden Spiele in Hütteldorf nicht verloren hat. Zweimal wurde mit einem 1:1 ein Punkt entführt, wobei der Rekordmeister damals keinen Höhenflug wie jetzt erlebte. Dennoch hat man sich gegen Rapid immer wieder Schlachten geliefert, wie beim 3:3 im Oktober 2022 im Reichshofstadion oder 2006 im Cup-Achtelfinale, das schließlich erst im Elfmeterschießen verloren ging.

Die Lustenauer Duelle gegen Rapid waren immer schon Highlights.
Die Lustenauer Duelle gegen Rapid waren immer schon Highlights.(Bild: Gerhard Gradwohl)

Hui in Liga zwei, pfui in Liga eins
Gleich 56 Spiele stehen gegen den LASK auf dem Papier. Die meisten davon (39) in der Zweiten Liga, wo beide Teams ebenbürtig waren und die Austria mit 16 zu 13 Siegen eine positive Bilanz aufweist. Zwischen 2003 und 2006 blieb Lustenau gegen den LASK in fünfzehn Spielen unbesiegt. Mittlerweile hat sich das Kräfteverhältnis aber klar verschoben. In den jüngsten vier Bundesliga-Aufeinandertreffen gab es zumindest beim 1:1 am 11. September 2022 im Reichshofstadion einen Punkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
14.10.2026 17:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.060 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.067 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
103.396 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
991 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
665 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
Preise sinken! Wie haben wir uns das verdient?
549 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Fußball National
Austria Lustenau
Gegen sie gab es in diesem Jahrtausend keinen Sieg
Landesliga Steiermark:
43 Volltreffer und Großkleins Obmann hinter Gitter
Vor LASK-Liverpool
Ruhe vor dem Sturm: „Spieler müssen dran glauben“
Salzburg vor Milan:
„Gegen diesen Gegner zu spielen, ist ein Privileg“
Sport Tv Logo
Grazer Derby
„Himmlisches“ Duell: „Verfluchen ist ein Tabu!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf