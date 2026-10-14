Gegen sie gab es in diesem Jahrtausend keinen Sieg

Hui in Liga zwei, pfui in Liga eins

Gleich 56 Spiele stehen gegen den LASK auf dem Papier. Die meisten davon (39) in der Zweiten Liga, wo beide Teams ebenbürtig waren und die Austria mit 16 zu 13 Siegen eine positive Bilanz aufweist. Zwischen 2003 und 2006 blieb Lustenau gegen den LASK in fünfzehn Spielen unbesiegt. Mittlerweile hat sich das Kräfteverhältnis aber klar verschoben. In den jüngsten vier Bundesliga-Aufeinandertreffen gab es zumindest beim 1:1 am 11. September 2022 im Reichshofstadion einen Punkt.