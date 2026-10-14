Niederlagen für Canucks und Red Wings in der NHL

Die Vancouver Canucks mit Marco Rossi haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) auswärts bei den New York Islanders eine knappe Niederlage einstecken müssen.
Sie holten zwischenzeitlich zwar einen 2:0-Rückstand auf, fuhren letztlich aber beim Endstand von 3:2 als Verlierer vom Eis. Rossi blieb ohne Scorerpunkt. Der 25-jährige Vorarlberger bekam speziell im dritten Drittel viel Eiszeit.
Die Detroit Red Wings mussten sich indes im Heimspiel gegen die New York Devils in der Overtime 4:5 geschlagen geben. Der Österreicher Marco Kasper fehlte abermals verletzungsbedingt im Aufgebot der Red Wings.
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