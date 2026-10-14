Erneut Bub (9) auf Roller von Auto erfasst

Der Junge war mit seinem Roller um kurz nach 7.30 Uhr auf dem Gehsteig entlang der L202 in Richtung der Kreuzung mit der L19 unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam der Bub mit seinem Gefährt vom Fußweg ab und geriet auf die Fahrbahn.
Just in diesem Moment passierte ein schwarzer Pkw die Stelle. Der Schüler fiel gegen das Auto und stürzte zu Boden. Der Neunjährige hatte Riesenglück und zog sich bei dem Unfall nur ein paar Schürfwunden zu.
Pkw hielt nicht an – Zeugenaufruf
Der beteiligte Pkw setzte seine seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug bzw. dessen Lenker.
Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Informationen liefern können, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/ 8127100 bei der Polizeiinspektion Höchst zu melden.
Zweiter ähnlicher Zwischenfall in Höchst in nur wenigen Tagen
Es ist bereits der zweite Unfall in Höchst in wenigen Tagen, bei dem ein Kind mit dem Roller plötzlich auf die Fahrbahn rollte und von einem Auto verletzt wurde. Erst vergangenen Sonntag wurde ein Zehnjähriger auf einem Tretroller von einem Pkw erfasst.
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