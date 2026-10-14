Erneut Bub (9) auf Roller von Auto erfasst

Zweiter ähnlicher Zwischenfall in Höchst in nur wenigen Tagen

Es ist bereits der zweite Unfall in Höchst in wenigen Tagen, bei dem ein Kind mit dem Roller plötzlich auf die Fahrbahn rollte und von einem Auto verletzt wurde. Erst vergangenen Sonntag wurde ein Zehnjähriger auf einem Tretroller von einem Pkw erfasst.