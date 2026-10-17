Ihre Gesundheit aktiv gestalten

Mit der Gesundheitsvorsorge Aktiv im Lebens.Resort Ottenschlag mentale Gesundheit und körperliche Fitness stärken.
Stress, permanente Erreichbarkeit, hohe berufliche Anforderungen und zunehmende Belastungen im Alltag wirken sich auf Körper und Psyche aus. Mit der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) unterstützt das Lebens.Resort Ottenschlag Menschen dabei, ihre mentale Gesundheit zu stärken, körperliche Fitness aufzubauen und Wege zu mehr Lebensqualität zu finden.
Viele kennen das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen. Schlafprobleme, innere Unruhe, Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten werden häufig als normale Begleiterscheinungen eines herausfordernden Alltags angesehen. Dabei können gerade psychische Belastungen langfristig Auswirkungen auf das gesamte Wohlbefinden haben.
„Mentale und körperliche Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden. Wer seine Gesundheit nachhaltig stärken möchte, sollte beide Bereiche gleichermaßen berücksichtigen. Genau hier setzt die Gesundheitsvorsorge Aktiv im Lebens.Resort Ottenschlag an“, erklärt dessen ärztliche Leiterin Dr.in Sigrid Ruth.
Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv, dem modernen Nachfolgeprogramm der klassischen Kur, stehen die Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Ziel ist es nicht nur, bestehende Beschwerden zu reduzieren, sondern bereits bei beginnenden psychischen und körperlichen Problemen eine nachhaltige Verbesserung des Lebensstils einzuleiten.
Während des dreiwöchigen Aufenthalts werden die Patient:innen von einem erfahrenen interdisziplinären Team aus Ärzt:innen, Therapeut:innen, Psycholog:innen, Pflegekräften und Diätolog:innen begleitet. Gemeinsam werden Strategien entwickelt, die sich langfristig in den Alltag integrieren lassen und die Gesundheit nachhaltig fördern.
Wenden Sie sich für die Antragstellung an Ihre Haus- oder Fachärztin bzw. Ihren Haus- oder Facharzt und geben Sie das Lebens.Resort Ottenschlag als Wunschort an. Während Ihres dreiwöchigen Aufenthalts im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) haben Sie die Möglichkeit, freiwillig und kostenlos das Zusatzangebot „Mental im Gleichgewicht“ zu wählen. Dieses wird gemeinsam im ärztlichen Aufnahmegespräch im Lebens.Resort Ottenschlag festgelegt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lebensresort.at/gva
Neues Programm: „Mental im Gleichgewicht“
Mit dem neuen Angebot „Mental im Gleichgewicht“ haben Patient:innen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv die Möglichkeit, ihre psychische Gesundheit gezielt zu stärken. Das Programm richtet sich an alle, die unter beruflichem oder privatem Stress leiden, ihre innere Balance stärken oder neue Impulse für mehr Wohlbefinden erhalten möchten.
Workshops zu Entspannung, Ernährung, Bewegung und Alltagsstruktur vermitteln praxisnahe Strategien für einen gesunden Umgang mit Belastungen. Die Patient:innen lernen unter anderem, persönliche Ressourcen zu erkennen, Stress besser zu bewältigen und ihre mentale Widerstandskraft zu stärken.
„Viele gesundheitliche Beschwerden entstehen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von körperlichen und psychischen Belastungen. Unser Schwerpunkt ,Mental im Gleichgewicht’ unterstützt Patient:innen dabei, wieder mehr Balance zu finden und aktiv Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen“, berichtet Dr.in Sigrid Ruth.
Mit „Mental im Gleichgewicht“ erweitert das Lebens.Resort Ottenschlag die Gesundheitsvorsorge Aktiv um ein Zukunftsthema der modernen Prävention: die mentale Gesundheit.
Ganzheitlich zu mehr Wohlbefinden
Eingebettet in die Natur des Waldviertels finden Patient:innen optimale Bedingungen, um zur Ruhe zu kommen, Abstand von den Anforderungen des Alltags zu gewinnen und neue Kraft zu schöpfen. Durch die Kombination aus medizinischer Betreuung, gezielten Therapieangeboten und praxisnahen Strategien zur Förderung der psychischen Gesundheit werden nachhaltige Impulse für mehr Lebensqualität, innere Balance und langfristiges Wohlbefinden geschaffen.
So entsteht ein ganzheitliches Vorsorgeangebot, das Menschen dabei unterstützt, ihre Gesundheit aktiv zu stärken und langfristig im Gleichgewicht zu bleiben.
„Gesundheit entsteht durch viele kleine Veränderungen, die gemeinsam große Wirkung entfalten. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv zu gestalten und mit neuer Kraft, mehr Lebensqualität und nachhaltigem Wohlbefinden in den Alltag zurückzukehren“, betont Dr.in Ruth.
Das Lebens.Resort Ottenschlag
Das Lebens.Resort Ottenschlag verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen psychiatrische Rehabilitation, Stoffwechselrehabilitation sowie Gesundheitsvorsorge Aktiv. In der psychiatrischen Rehabilitation werden unter anderem Patient:innen mit Depressionen, Burnout, Angsterkrankungen und Anpassungsstörungen begleitet. Die Stoffwechselrehabilitation richtet sich insbesondere an Menschen mit Diabetes mellitus, Adipositas und metabolischem Syndrom.
Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv stehen die nachhaltige Verbesserung der Lebensstilfaktoren Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Ergänzend bietet das Lebens.Resort Ottenschlag auch private Gesundheitsaufenthalte an. Das Unternehmen ist Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.
Lebens.Resort Ottenschlag
Xundheitsstraße 1
3631 Ottenschlag
T: +43 2872/20 0 20