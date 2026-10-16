Regierung will Großprojekte auf Schiene bringen

Die weiteren Themen, die schon länger blockiert sind und nun gelöst werden sollen, sind Sozialhilfe neu und das Medienpaket mit der Zustellförderung. Bei der Sozialhilfe sind dem Vernehmen nach noch immer keine konkreten Sätze zu erwarten. Das müsse mit den Landeshauptleuten geklärt werden. Bei der Reform geht es ja darum, dass die Sozialhilfe in allen Bundesländern vereinheitlicht wird.