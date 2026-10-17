Johnny Logan sorgt für Aufsteirern-Gänsehaut!

Ein dreifacher Song-Contest-Sieger, Chart-Stars und die besten Volkskultur-Gruppen der Steiermark: Am 24. Oktober verwandeln sich die Kasematten wieder in die stimmungsvollste Bühne des Landes.
Gänsehaut ist garantiert! Am Samstag, 24. Oktober, um 20.15 Uhr heißt es in ORF 2 wieder „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“, und die siebente Ausgabe hat es in sich. Was 2020 als kreative Antwort auf das abgesagte Festival begann, ist längst Kult und aus dem Samstagabend nicht mehr wegzudenken. Das Geheimnis? Stars treffen auf Volkskultur, und zwar ohne Netz und doppelten Boden: Gesungen und gespielt wird ausschließlich live!
Weltstar trifft auf steirische Klänge
Und heuer kommt sogar eine echte Song-Contest-Legende nach Graz: Johnny Logan, dreifacher Sieger des Eurovision Song Contest, steht gemeinsam mit der Formation AusgfuXt auf der Bühne. Ein irischer Weltstar mit steirischem Sound, das gibt’s nur beim Aufsteirern!
Diese Stars lassen es ordentlich krachen!
Doch damit nicht genug: Caro Fux lässt mit den Niachtn ihren Hit „Aff im Kopf“ krachen, Anna Buchegger musiziert mit der Kapelle So & So, und Ina Regen trifft auf das Kammerorchester Lipizzanerheimat. Volksmusik-Ikone Franz Posch kommt mit den von ihm mitbegründeten Dixielanders Hall, JOSH. teilt sich die Bühne mit Zithervirtuose Johannes Rohrer, und Tagträumer holen sich Verstärkung von Brass Cuvée. Für flinke Füße sorgt die O’Kelly Irish Dance Academy, und die jungen Harmonika-Staatsmeister Lukas Deutschmann und Alexander Pachatz zeigen, dass die Zukunft der Volksmusik in besten Händen ist.
Zum Abschluss wird’s ganz groß
Maestro Christian Kolonovits dirigiert ein Grande Finale, das man so schnell nicht vergisst.