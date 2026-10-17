Johnny Logan sorgt für Aufsteirern-Gänsehaut!

Diese Stars lassen es ordentlich krachen!

Doch damit nicht genug: Caro Fux lässt mit den Niachtn ihren Hit „Aff im Kopf“ krachen, Anna Buchegger musiziert mit der Kapelle So & So, und Ina Regen trifft auf das Kammerorchester Lipizzanerheimat. Volksmusik-Ikone Franz Posch kommt mit den von ihm mitbegründeten Dixielanders Hall, JOSH. teilt sich die Bühne mit Zithervirtuose Johannes Rohrer, und Tagträumer holen sich Verstärkung von Brass Cuvée. Für flinke Füße sorgt die O’Kelly Irish Dance Academy, und die jungen Harmonika-Staatsmeister Lukas Deutschmann und Alexander Pachatz zeigen, dass die Zukunft der Volksmusik in besten Händen ist.