Wallersee-Duo jubelt, keine Erlösung in Berndorf

Aller guten Dinge sind sechs, dachte man sich bei Henndorf. Denn nach fünf sieglosen Auftritten daheim verpatzte man Thalgau just das Debüt der Interimstrainer Doschko-Lampel-Tomsits und feierte mit 4:1 den ersten Sieg vor eigener Kulisse. „Es war ein bisschen ein Wackelstart, aber nach 20 Minuten hatten wir die Partie im Griff“, meinte der siegreiche Coach Thomas Höltschl. Einzig bitter: Der erst von einem Kreuzbandriss genesene Heimkehrer Max Grössinger schied erneut verletzt aus. „Hoffen wir einmal das Beste“, blieb der Trainer vorsichtig zuversichtlich.