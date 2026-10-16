Forsthaus-Schock! Alle sägen an Simone Lugner

Folge zwei von „Forsthaus Rampensau“ und schon steigt die Spannung ins Unermessliche: Das erste „Große Absägen“ steht auf dem Programm. Und das wird wirklich heftig – vor allem für Simone Lugner und ihren Teampartner Alexander!
An Tag zwei auf der Kärntner Alm steht für die Rampensäue nicht nur das erste Spiel auf dem Programm, sondern auch das erste „Große Absägen“. Wer bildet gegen wen eine Allianz und wer hat die schlechtesten Karten? Und was halten die Rampensäue wirklich von Simone Lugner?
Simone nörgelt und zetert
Denn die hat sich in den zwei Tagen im Forsthaus bislang nur wenige Freunde gemacht. Während die anderen Kandidaten gemeinsam auf ihre Zeit auf der Alm anstoßen und erste Kontakte knüpfen, eckt Simone irgendwie mit allen an. Da wird um den veganen Aufstrich gestritten und darum, dass die Küchenrolle nass ist, oder über diverse Küchengerüche genörgelt.
Und dennoch: Simone scheint‘s nur wenig zu kümmern, dass sie den Rampensäuen schnell auf den Keks geht. Sie ist sich nämlich sicher: Mit Teampartner Alexander Schneller hat sie ihren persönlichen Joker auf die Alm mitgebracht. „Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus“, enthüllt sie ihre Taktik.
„Das Gesicht, ich kann‘s nicht mehr sehen“
Doch ob die Rechnung wirklich aufgeht? Das böse Erwachen kommt jedenfalls schneller als gedacht – und zwar schon beim ersten „Großen Absägen“. Denn bereits beim ersten Team der Schock! Ebru und Julia geben ihr Sägeblatt, also ihr Rauswähl-Pickerl, Simone und Alexander.
Dem Zirkusdirektor bleibt da sogar der Mund offen stehen. „Ich hab‘s nicht erwartet, dass sie uns nennen“, gibt er zu.
Doch Alexander hat nicht lange Zeit, seinen ersten Schock zu überwinden. Denn auch Rafael und Phillip picken ihr Sägeblatt zielgenau unter das Bild von Simone und Alex. „Ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte die nächsten Tage nicht mehr aushalten, wenn ich der ins Gesicht schauen müsste, der Simone. Weil das Gesicht, ich kann‘s nicht mehr sehen“, wird Rafael im Interview ziemlich deutlich, warum seine Wahl auf die Lugner-Witwe gefallen ist.
„Gag“ beschert Elsa Sägeblatt
Und dann wird‘s schließlich richtig heftig! Denn endlich an der Reihe macht Alexander seiner Enttäuschung Luft. „Es ist ein schönes Sägeblatt, es ist eine schöne Sendung, es ist sogar ein schönes Haus, ich bin überrascht, dass nicht alle Menschen schön sind ...“
Er und Simone hätten sich im Gegensatz zu anderen aus einem ganz bestimmten Grund für Elsa und Beverly entschieden, führte Alexander weiter aus. „Dein toller ,Gag‘ mit deiner Blutinfektion und dass du gehen musst und dass die Beverly auch gehen muss, und dass du die Beverly zum Weinen gebracht hast, fand ich einfach nicht lustig, sondern einfach nur richtig tief.“
Wovon Alexander da spricht? Elsa musste früher am Tag zum Arzt, weil sie am Hals eine Schwellung entdeckt hatte. Bei der Rückkehr führte sie zuerst Teampartnerin Beverly an der Nase herum, um dann alle anderen Rampensäue über ihren vermeintlich schlechten gesundheitlichen Zustand hinters Licht zu führen. Ein Scherz, der nicht bei allen gut ankam ...
Elsa enthüllt Simones „Fett und hässlich“-Sager
Doch Alexander hat seine Rechnung ohne Elsa gemacht. Die holt beim „Großen Absägen“ nämlich umgehend zum Retourschlag aus. „Das ist Bullshit“, schimpft sie. „Ich hoffe, ihr geht auch heute, weil ich hab den Leuten auch nicht gesagt, was für Aussagen kamen gestern von Simone, dass Susi fett und hässlich ist ...“, zetert sie – und enthüllt ganz nebenbei das Gespräch vom Vorabend, in dem es um einen Spruch auf Susis T-Shirt ging. „Also tut‘s mir nicht so auf Moral, weil Moral habt‘s ihr nicht so ...“
Elsa habe die Wahrheit verdreht und das, was gesagt wurde, ganz anders dargestellt, erklärt Simone später. „Das ist das Hinterfotzigste und das Gschissenste, was ich jemals erlebt habe. Und deshalb weiß ich, unsere Entscheidung, sie abzusägen, war genau richtig.“
Beverlys und Elsas Sägeblatt geht dann allerdings nicht an Simone und Alexander – „und ich bereue das sehr gerade“ –, sondern an Ebru und Julia. Doch Elsa hat eine Kampfansage an ihre neuen Lieblings-Feinde im Forsthaus: „Wenn ihr weiter hier drin seid, werde ich nur euch wählen, bis ihr draußen seid. Einfach aus Prinzip.“
Das ist das Hinterfotzigste und das Gschissenste, was ich jemals erlebt habe.
Simone Lugner über Elsa
Sechs Sägeblätter für Team Lugner!
Und dann geht‘s für Simone und Alexander Schlag auf Schlag: Auch Butti und Sophie, Susi und Norbert sowie Peter und Alisa geben ihre Sägeblätter der Lugner-Witwe und dem Zirkusdirektor.
Auch von Vanessa und „Krappi“ gibt‘s ein Sägeblatt – und ehrliche Worte: „Ihr seid‘s für mich eines der stärksten Paare da drinnen“, erklärt sie. „Ich scheiß mich an vor euch, ich will nicht mit euch im Finale stehen.“ Es sei also ein taktischer Grund, Simone und Alexander so früh wie möglich „rauszukicken“.
Am Ende kassieren Simone und Alexander unglaubliche sechs Sägeblätter! Zwei Sägeblätter picken zudem bei Ebru und Julia, eins bei Elsa und Beverly. Heißt es für Team Lugner also Koffer packen?
Simone und Alex raus? Noch nicht!
Noch nicht! Denn am Ende kommt heraus: Simone und Alex müssen sich im „Rein-raus-Spiel“ mit Ebru und Julia matchen – und das noch an diesem Abend!
Wie das Duell um den Auszug aus dem Forsthaus ausgeht? Das wird erst in der nächsten Folge von „Forsthaus Rampensau“ gelüftet. Nur so viel sei verraten: Es wird richtig spannend! Oder wie „Krappi“ es ausdrücken würde: „Das war fast wie das Champions-League-Finale ...“
„Forsthaus Rampensau“ gibt‘s immer freitags ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV!
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