Forsthaus-Schock! Alle sägen an Simone Lugner

Elsa enthüllt Simones „Fett und hässlich“-Sager

Doch Alexander hat seine Rechnung ohne Elsa gemacht. Die holt beim „Großen Absägen“ nämlich umgehend zum Retourschlag aus. „Das ist Bullshit“, schimpft sie. „Ich hoffe, ihr geht auch heute, weil ich hab den Leuten auch nicht gesagt, was für Aussagen kamen gestern von Simone, dass Susi fett und hässlich ist ...“, zetert sie – und enthüllt ganz nebenbei das Gespräch vom Vorabend, in dem es um einen Spruch auf Susis T-Shirt ging. „Also tut‘s mir nicht so auf Moral, weil Moral habt‘s ihr nicht so ...“