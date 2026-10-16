Landesligist verlegt Spiel wegen Kuhfladen-Tombola

Vor zwei Jahren lagen zwischen Austria Klagenfurt und Völkermarkt noch Welten. Von einem Unterschied ist nun nichts mehr da – im Gegenteil! Völkermarkt konterte die Violetten gestern dreimal eiskalt aus und schob sich mit dem 3:0-Sieg in der Tabelle sogar vorbei auf Rang zwei. „Es war sehr schwer, aber wir sind defensiv richtig gut gestanden und haben im Konter effizient zugeschlagen“, strahlte Coach Rudi Perz über den dritten Heimsieg (10:1-Tore) in Folge.