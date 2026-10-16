Landesligist verlegt Spiel wegen Kuhfladen-Tombola

In der Regionalliga Süd jubelt Schlusslicht Donau über einen Punkt gegen den Leader. Austria Klagenfurt gerät bei Völkermarkt mit 0:3 unter die Räder. Zudem verrät Boss Helmut Kaltenegger, welchen Neuzugang er für „Violett“ schon fixiert hat. Und Kärntner-Liga-Klub Spittal setzt das Match am Samstag auf eine sonst unübliche Zeit an – auch wegen der Kuhfladen-Tombola.
Vor zwei Jahren lagen zwischen Austria Klagenfurt und Völkermarkt noch Welten. Von einem Unterschied ist nun nichts mehr da – im Gegenteil! Völkermarkt konterte die Violetten gestern dreimal eiskalt aus und schob sich mit dem 3:0-Sieg in der Tabelle sogar vorbei auf Rang zwei. „Es war sehr schwer, aber wir sind defensiv richtig gut gestanden und haben im Konter effizient zugeschlagen“, strahlte Coach Rudi Perz über den dritten Heimsieg (10:1-Tore) in Folge.
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