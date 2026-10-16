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Gefahr für Allergiker

„Verwechslung“: Billa ruft Weihnachtskekse zurück

Österreich
16.10.2026 22:16
Die Weihnachtskekse von Ogolarek wurden vorsorglich zurückgerufen – sie wurden falsch verpackt. ...
Die Weihnachtskekse von Ogolarek wurden vorsorglich zurückgerufen – sie wurden falsch verpackt. (Symbolbild)(Bild: Zeitgugga6897 - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer schon Weihnachtskekse bei Billa gekauft hat, sollte jetzt genau auf die Verpackung schauen. Der Supermarkt hat nämlich vorsorglich bestimmte Kekse zurückgerufen. Für Menschen mit Nussallergie könnten die süßen Backwaren zur Gefahr werden.

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Die Weihnachtszeit hat zwar noch lange nicht begonnen, aber in den Supermärkten können die Österreicher schon nach Herzenslust Weihnachtskekse einkaufen. Vorsicht ist jetzt allerdings bei den Keksen von Ogolarek geboten.

„Der Lieferant Ogoralek GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf veranlasst“, heißt es in der Mitteilung. Konkret geht es um die „Ogolarek Butter Weihnachtskekse 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.1.2027. Zwar ist mit den Keksen alles in Ordnung, sie wurden allerdings falsch verpackt.

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Die süßen Backwaren sind nämlich mit „Ogoroalek Mini Linzer Augen Mix 250g“ beschriftet. Es sei die falsche Banderole verwendet worden, heißt es. Für Allergiker kann dieser Irrtum gefährlich werden: „Aufgrund einer Verwechslung sind die auf der Verpackung angegebenen Allergieinformationen nicht korrekt.“

„Das Produkt enthält die Allergene WALNUSS, MANDEL und ERDNUSS, die auf der verwendeten Banderole nicht ausgewiesen sind“, werden die Konsumenten gewarnt. Kunden können die falsch verpackten Kekse auch ohne Kassenzettel zurückgeben.

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