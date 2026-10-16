„Verwechslung“: Billa ruft Weihnachtskekse zurück

„Der Lieferant Ogoralek GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf veranlasst“, heißt es in der Mitteilung. Konkret geht es um die „Ogolarek Butter Weihnachtskekse 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.1.2027. Zwar ist mit den Keksen alles in Ordnung, sie wurden allerdings falsch verpackt.