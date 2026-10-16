Gmunden nach Comeback-Sieg weiter ungeschlagen

Die Raiffeisen Swans Gmunden haben mit einem 77:76-Auswärtserfolg beim SKN St. Pölten auch ihr viertes Spiel in der neuen Saison der win2day Basketball Superliga gewonnen.
Die Oberösterreicher liefen die gesamte Partie hindurch einem Rückstand nach, lagen im Schlussviertel bereits zweistellig zurück (54:64). In den finalen vier Minuten holte sich das Team um Top-Scorer Chase Paar (21 PTS) das Momentum – und drehte mit einem 11:3-Run die Begegnung zu seinen Gunsten.
Gmunden bleibt damit ungeschlagen, St. Pölten kassierte die zweite Niederlage in Folge und in dieser Saison.
Am Samstag wird die 5. Runde der win2day Basketball Superliga mit den Begegnungen Traiskirchen Lions gegen Kufstein Towers (18.00 Uhr) und Kapfenberg Bulls – Klosterneuburg Dukes (19.00 Uhr) fortgesetzt.
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