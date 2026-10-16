Gmunden nach Comeback-Sieg weiter ungeschlagen

Die Oberösterreicher liefen die gesamte Partie hindurch einem Rückstand nach, lagen im Schlussviertel bereits zweistellig zurück (54:64). In den finalen vier Minuten holte sich das Team um Top-Scorer Chase Paar (21 PTS) das Momentum – und drehte mit einem 11:3-Run die Begegnung zu seinen Gunsten.