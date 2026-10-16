Derby-Eklat! Kind wirft Trainer Becher ins Gesicht

„Kinder müssen anders erzogen werden“

Im ORF-Interview zeigte sich der Salzburg-Trainer fassungslos. „Die Stimmung war top“, hielt er zunächst fest, ehe er deutliche Kritik übte: „Wir müssen in unserer Gesellschaft ein bisschen umdenken. Wenn Kinder im Stadion dem Trainer der Gästemannschaft einen Becher ins Gesicht werfen, dann ist irgendetwas falsch in unserer Gesellschaft. Das hat am Fußballplatz nichts verloren. Da müssen die Kinder anders erzogen werden.“