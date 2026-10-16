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Serie A

Frosinone mit Schmid gegen Sassuolo siegreich

Serie A
16.10.2026 22:56
Romano Schmid (li.) spielte gegen Sassuolo durch.
Romano Schmid (li.) spielte gegen Sassuolo durch.(Bild: EPA/FEDERICO PROIETTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frosinone hat in der italienischen Fußballmeisterschaft den vierten Sieg im siebenten Spiel gefeiert. 

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Das Team von ÖFB-Teamspieler Romano Schmid gewann am Freitag in der Serie A daheim 4:2 gegen Sassuolo. Matchwinner für Frosinone war Stürmer Antonio Raimondo mit drei Toren.

Während Schmid durchspielte, fehlte sein Landsmann Florian Grillitsch verletzungsbedingt. Frosinone schob sich mit 13 Punkten vorübergehend auf Rang vier vor, Sassuolo ist Elfter.

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