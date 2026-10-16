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Supercup an Hartberg – Linz holt Frauen-Titel

Sport-Mix
16.10.2026 22:49
Hartberg stemmt den Pokal in die Höhe.
Hartberg stemmt den Pokal in die Höhe.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der TSV Hartberg hat sich wie im Vorjahr die Supercup-Trophäe im Männer-Volleyball geholt. 

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Der AVL-Champion gewann am Freitag zum Saisonauftakt gegen Cupsieger UVC Graz im Sportpark der steirischen Hauptstadt glatt mit 3:0 (22,12,22). Das Supercupduell bei den Frauen zwischen Titelverteidiger und Meister VB Sokol/Post und den Steelvolleys Linz ging mit 3:1 (23,22,-15,19) an die Oberösterreicherinnen.

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