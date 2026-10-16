Supercup an Hartberg – Linz holt Frauen-Titel

Der AVL-Champion gewann am Freitag zum Saisonauftakt gegen Cupsieger UVC Graz im Sportpark der steirischen Hauptstadt glatt mit 3:0 (22,12,22). Das Supercupduell bei den Frauen zwischen Titelverteidiger und Meister VB Sokol/Post und den Steelvolleys Linz ging mit 3:1 (23,22,-15,19) an die Oberösterreicherinnen.