Für die Eisbullen setzte es die nächste Blamage

„Ihr seid nur ein Punktelieferant“, sagen die zahlreich mitgereisten Linz-Fans in Richtung der Eisbullen. Und sie haben aktuell absolut recht damit. Die Salzburger hatten im Duell mit den Oberösterreichern in der Eisarena schlussendlich keine Chance. Mit dem 0:6 verloren sie auch das erste Mal seit zehn Heimspielen gegen die Linzer. Nach dem 1:7 gegen den KAC war es die zweite Blamage unter dem neuen Trainer Alan Letang. Dieser sagte: „Ich möchte gar nicht darauf eingehen, was passiert ist. Ich übernehme dafür die Verantwortung.“ Er wolle keine Ausreden suchen, führte aber die Müdigkeit aufgrund der vielen Spiele als Grund an.