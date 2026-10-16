„Schwarze Russen“ dringen in NATO-Gebiet ein

„Schwarze Russen“ drohen auch EU

Deutlich erfolgreicher waren sie beim nächsten Mal. Medienberichten nach sollen sie die Grenze überquert, auf lettischem Hoheitsgebiet einen Verteilerschrank beschädigt sowie Überwachungskameras gestohlen haben. Danach kehrten sie nach Belarus zurück. „Die Europäische Union und die NATO sind ein Koloss auf tönernen Füßen, der nach unserem ersten Schlag zusammenbrechen wird“, spottet „Neman“ von den „Schwarzen Russen“.