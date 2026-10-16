Niessl ebnet Weg Richtung Bundespräsidentenwahl

Jetzt gab Niessl, wie der „Kurier“ berichtet, bekannt, dass ein wichtiger Schritt für seine Kandidatur gesetzt wurde. So wurde der Unterstützer-Verein gegründet, der sich um die Finanzierung des Wahlkampfs kümmern wird. Ein Problem darin, die nötigen 6000 Unterstützungserklärungen zu sammeln, sehe Niessl jedenfalls nicht. So würde er diese „an einem Wochenende sammeln“.