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Niessl ebnet Weg Richtung Bundespräsidentenwahl

Innenpolitik
16.10.2026 19:15
Hans Niessl will der nächste Bundespräsident werden.
Hans Niessl will der nächste Bundespräsident werden.(Bild: GEPA)
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Von krone.at

Der langjährige Landeshauptmann im Burgenland, Hans Niessl, hat den nächsten Schritt in Richtung Bundespräsidentenwahl gesetzt: Ein Unterstützer-Verein wurde formell gegründet, damit wurden die Voraussetzungen zum Wahlantritt erfüllt.

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Bereits im Februar dieses Jahres schmiedete Niessl konkrete Pläne für die im Jahr 2028 stattfindende Bundespräsidentenwahl. „Ich möchte das Präsidentenamt reformieren und viel mehr direkt bei den Menschen im Land sein. Sich bei den Festspielen in Salzburg, Bregenz und Mörbisch zu zeigen, reicht nicht“, meint Niessl damals mit einem Seitenhieb Richtung des amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Auch, dass er FPÖ-Obmann Herbert Kickl im Fall des Falles „natürlich einen Regierungsbildungsauftrag geben“ würde, gab er damals bereits bekannt. 

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Falls Herbert Kickl auch bei der nächsten Wahl mit der FPÖ Platz 1 erreichen würde, dann bekäme er natürlich den Regierungsbildungsauftrag.

Hans Niessl über Zukunftsmusik gegenüber der „Krone“

Jetzt gab Niessl, wie der „Kurier“ berichtet, bekannt, dass ein wichtiger Schritt für seine Kandidatur gesetzt wurde. So wurde der Unterstützer-Verein gegründet, der sich um die Finanzierung des Wahlkampfs kümmern wird. Ein Problem darin, die nötigen 6000 Unterstützungserklärungen zu sammeln, sehe Niessl jedenfalls nicht. So würde er diese „an einem Wochenende sammeln“.

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