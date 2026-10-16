Rapid-Coach: „Ich bin nicht mit allem zufrieden“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich bin glücklich über den Sieg. Es war ein bisschen härter, als wir erhofft haben. Ich bin nicht mit allem zufrieden. Es gab einige wirklich gute Momente, vor allem die Tore. Wir haben aber oft falsche Entscheidungen getroffen. Das Gute ist, wir gewinnen Spiele, auch wenn wir nicht bei 100 Prozent sind. Wir schauen immer kritisch auf unsere Leistung. Wir wollten höher und besser pressen und haben Hartberg am Ball zu viel Zeit gegeben. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen, hatten aber zu wenige Balleroberungen. Wenn wir nicht in diesem guten mentalen Zustand wären, hätte so ein Spiel auch 2:2 ausgehen können. Wir können jetzt Rückschläge viel besser wegstecken als in der letzten Saison.“