„Wenn du redest, hat dich niemand mehr lieb!“

Die kleine Tanja (Name geändert) aus Kärnten wurde ab dem sechsten Lebensjahr in der Familie missbraucht – das Kind wandte sich auch an seine Mama. Aber die Alleinerzieherin wollte die schlimmen Vorwürfe nicht glauben. Erst eine Schulpsychologin schlug Alarm. Und bei den Ermittlungen zeigte sich das ganze Drama!
Auch am Klagenfurter Landesgericht findet die sogenannte Aktionswoche statt – statt Dutzender Verhandlungen gibt es bis Freitag gezählte zehn. Eine davon dreht sich um das Schicksal von Tanja, das dem Richter wichtig genug war, den Prozess nicht zu verschieben.
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