„Wenn du redest, hat dich niemand mehr lieb!“

Die kleine Tanja (Name geändert) aus Kärnten wurde ab dem sechsten Lebensjahr in der Familie missbraucht – das Kind wandte sich auch an seine Mama. Aber die Alleinerzieherin wollte die schlimmen Vorwürfe nicht glauben. Erst eine Schulpsychologin schlug Alarm. Und bei den Ermittlungen zeigte sich das ganze Drama!