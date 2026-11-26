Das italienische Parlament hat nun grünes Licht für die Pläne von Premierministerin Giorgia Meloni gegeben, die Obergrenzen für ausländische Schülerinnen und Schüler in Klassen einführen möchte.
Kern der Regelung ist eine Obergrenze von 30 Prozent pro Klasse für Schüler ausländischer Herkunft, die nicht ausreichend Italienisch sprechen. Für das von der rechten Regierung vorgelegte Gesetz stimmten 142 Abgeordnete, 112 votierten dagegen, vier enthielten sich. Der Senat hatte dem Maßnahmenpaket bereits zugestimmt.
In diesem steckt auch noch ein Verbot des Tragens von Burkas an italienischen Schulen sowie eine Verpflichtung für Eltern, Italienisch zu lernen. Weitere Maßnahmen betreffen die Förderung von Schülern mit Behinderungen, den Kampf gegen Cybermobbing und die Verhinderung von Schulabbrüchen.
Regelung spaltet sogar Koalition
Vorgesehen ist außerdem eine Halbierung der Preise für digital angebotene Schulbücher. Diese Regelung hatte im Senat zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierungskoalition geführt. Während die rechtskonservative Partei Fratelli d‘Italia (FdI) von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dafür stimmte, lehnte die ebenfalls zur Mitte-Rechts-Koalition gehörende Forza Italia (FI) den Vorschlag ab. Bildungsminister Giuseppe Valditara verteidigte das Gesetz als Beitrag zu einer besseren Integration.
Opposition mit scharfer Kritik an Obergrenze
Oppositionschefin Elly Schlein kritisierte die Obergrenze scharf. Schulen benötigten keine Quoten, die ausländische Kinder fernhalten sollten, sondern deutlich höhere Investitionen in die Infrastruktur. Angesichts des demografischen Rückgangs müsse die Politik nicht über weitere Kürzungen, sondern über einen Ausbau des Ganztagsunterrichts, bessere Betreuungsverhältnisse zwischen Schülern und Lehrern sowie eine Modernisierung der Schulgebäude nachdenken. Auch mehr psychologische Unterstützung an Schulen sei notwendig – ein Anliegen, das Schüler selbst wiederholt vorgebracht hätten.
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