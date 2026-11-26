Opposition mit scharfer Kritik an Obergrenze

Oppositionschefin Elly Schlein kritisierte die Obergrenze scharf. Schulen benötigten keine Quoten, die ausländische Kinder fernhalten sollten, sondern deutlich höhere Investitionen in die Infrastruktur. Angesichts des demografischen Rückgangs müsse die Politik nicht über weitere Kürzungen, sondern über einen Ausbau des Ganztagsunterrichts, bessere Betreuungsverhältnisse zwischen Schülern und Lehrern sowie eine Modernisierung der Schulgebäude nachdenken. Auch mehr psychologische Unterstützung an Schulen sei notwendig – ein Anliegen, das Schüler selbst wiederholt vorgebracht hätten.