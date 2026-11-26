Langsam jedoch kippte das Kräfteverhältnis, fand Mérida bessere taktische Mittel und stellte seine Fehler ab, während die Fehlerquote bei Schwärzlers riskantem Spiel hoch blieb. Und dann zeigte sich die Klasse des Weltranglisten-42.: Er nutzte seinen ersten Breakball nach einer geschickt aufgebauten Rallye zum 5:4 und gewann den ersten Satz nach 40 Minuten 6:4. Ein entscheidender Unterschied war dabei der Aufschlag: Schwärzlers erstes Service kam nur zu 50 Prozent, die Quote seines Gegners lag bei 79.

Im zweiten Durchgang hatte sich Merida endgültig gefunden und damit auch mehr Selbstvertrauen. Immer wieder verwickelte er Schwärzler in Rallyes, in denen er ein leichtes Übergewicht hatte. Aus einer solchen nutzte er auch mit einer Rückhand, mit der er den Österreicher auf dem falschen Fuß erwischte, geschickt einen weiteren Breakball zum 3:2.

Youngster Schwärzler kämpfte bis zum Schluss gegen Meridas Souveränität an, wehrte bei 3:5 sogar drei Matchbälle am Stück ab. Doch in seinen Returnspielen fand er im zweiten Durchgang einfach keinen Zugriff mehr. So ging die Partie nach 77 Minuten 4:6, 4:6 verloren, rechtfertigte zumindest Merida seine Aufstellung durch David Ferrer. Das muss nun aber auch Rafael Jodar noch tun.