Österreich liegt im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien 0:1 zurück. Joel Schwärzler hielt bei seinem Debüt zwar gerade in der Anfangsphase stark gegen Daniel Merida, musste sich aber der größeren Klasse des Weltranglisten-42. mit 4:6, 4:6 beugen.
Der erste Davis-Cup-Einsatz und dann gleich im Viertelfinale gegen Spanien. Da war Nervosität bei Joel Schwärzler nur logisch. Diese zeigte der Vorarlberger beim Aufwärmen, als er mehrere Volleys klar ins Aus setzte. Im Match war es jedoch Daniel Mérida, der zunächst Nerven zeigte. Dank seiner vier Returnfehler holte sich Schwärzler das 1:0 und damit Selbstvertrauen. Er agierte in seinem ersten Returnspiel aggressiv und holte sich mit mehreren Vorhandwinnern gleich einen Breakball, konnte ihn aber nicht nutzen.
Schwärzler agierte weiter mit dem Rückenwind des Außenseiters, der nichts zu verlieren hat, brachte das, was sich Melzer wohl erwartet hatte: Starke Aufschläge, harte Vorhände, mehr Wucht als Lukas Neumayer und das ein oder andere Überraschungsmoment. Auch wenn nicht alles funktionierte, war der 20-Jährige in der Anfangsphase der bessere Spieler, zauberte auch mit einem herrlichen Lob den zweiten Breakball herbei, den er aber mit gefühlten 200 km/h ins Aus pfefferte. Auch die österreichischen Fans, die zwar in der Unterzahl waren, taten ihr bestes, den Vorarlberger zu unterstützen. Immer wieder tönten Anfeuerungen durch das Megafon, während die spanischen Anhänger verhältnismäßig ruhig waren.
Langsam jedoch kippte das Kräfteverhältnis, fand Mérida bessere taktische Mittel und stellte seine Fehler ab, während die Fehlerquote bei Schwärzlers riskantem Spiel hoch blieb. Und dann zeigte sich die Klasse des Weltranglisten-42.: Er nutzte seinen ersten Breakball nach einer geschickt aufgebauten Rallye zum 5:4 und gewann den ersten Satz nach 40 Minuten 6:4. Ein entscheidender Unterschied war dabei der Aufschlag: Schwärzlers erstes Service kam nur zu 50 Prozent, die Quote seines Gegners lag bei 79.
Im zweiten Durchgang hatte sich Merida endgültig gefunden und damit auch mehr Selbstvertrauen. Immer wieder verwickelte er Schwärzler in Rallyes, in denen er ein leichtes Übergewicht hatte. Aus einer solchen nutzte er auch mit einer Rückhand, mit der er den Österreicher auf dem falschen Fuß erwischte, geschickt einen weiteren Breakball zum 3:2.
Youngster Schwärzler kämpfte bis zum Schluss gegen Meridas Souveränität an, wehrte bei 3:5 sogar drei Matchbälle am Stück ab. Doch in seinen Returnspielen fand er im zweiten Durchgang einfach keinen Zugriff mehr. So ging die Partie nach 77 Minuten 4:6, 4:6 verloren, rechtfertigte zumindest Merida seine Aufstellung durch David Ferrer. Das muss nun aber auch Rafael Jodar noch tun.
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