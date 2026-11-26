Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 16.30 Uhr. Der 46-Jährige fuhr mit dem Lkw von der Tankstelle in Vils kommend in Richtung der B179. „Beim Verkehrsknoten Vils dürfte er aufgrund der herrschenden winterlichen Fahrbahnverhältnisse sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig an der Stopptafel anhalten haben können“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.