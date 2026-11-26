Spektakulärer Unfall in Vils im Tiroler Bezirk Reutte am Donnerstagnachmittag! Der Lenker (46) eines Lkw kollidierte mit einem Linienbus, der von einem 62-Jährigen gelenkt worden war. Wohl mehreren Schutzengeln ist es zu verdanken, dass der Omnibus nicht über einen Abhang abstürzte.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 16.30 Uhr. Der 46-Jährige fuhr mit dem Lkw von der Tankstelle in Vils kommend in Richtung der B179. „Beim Verkehrsknoten Vils dürfte er aufgrund der herrschenden winterlichen Fahrbahnverhältnisse sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig an der Stopptafel anhalten haben können“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Von Feuerwehr befreit
In weiterer Folge kollidierte der Lkw mit einem Omnibus, der auf der L396 von rechts kam und von einem 62-Jährigen gelenkt worden war. Durch die heftige Kollision kippte der Lkw um, während der Bus beinahe über eine Böschung abgestürzt wäre.
Der 46-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt, musste aber von der Feuerwehr befreit werden. Unterdessen wurde der 62-Jährige im Bus eingeklemmt und musste mit hydraulischem Gerät befreit werden.
Die Rettung lieferte ihn mit „Verletzungen unbestimmten Grades“ in das Krankenhaus Reutte ein.
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