Hamilton betonte, er habe sich schon nach einem überharten Zweikampf beim Rennen in Monza für klare Rennregeln bei Ferrari ausgesprochen. Die Einführung liege aber letztlich an Vasseur. „Ich habe meinen Punkt schon damals gemacht. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen“, ließ der 41 Jahre alte Brite nun wissen. Der Rekordweltmeister zeigte sich überzeugt von einer Lösung. „Wir werden das hinbekommen. Am Ende sind wir Teamkollegen. Und wir lernen immer dazu“, sagte Hamilton.