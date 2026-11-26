Die Affäre um nicht rechtskonforme Ausbildungen beim Roten Kreuz Steiermark weitet sich aus. Eine interne Revision brachte weitere Fälle ans Licht. Am Donnerstagabend wurden drei Führungskräfte suspendiert beziehungsweise freigestellt.
Es ist eine Bombe, die am Donnerstag in der Grazer Landeszentrale des Roten Kreuzes platzte. Nach dem „Krone“-Bericht über mögliche Missstände bei der Sanitäter-Ausbildung reagierten der neue Landespräsident Michael Gruber und Landesgeschäftsführer Helmut Schellnegger rasch. Sie erstatteten bei der zuständigen Abteilung 8 des Landes Selbstanzeige und beauftragten eine umfassende interne Revision.
Zwischenbericht mit Zündstoff
Bei der heutigen Präsidiumssitzung präsentierte der beauftragte Prüfer dann im Beisein von zwei Juristen seinen ersten Zwischenbericht. Neben dem ursprünglich bekannten Fall wurden darin vier weitere Fälle aufgelistet, bei denen Schulungen offenbar nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprochen hatten. Dies bestätigte Gruber auf Nachfrage am Abend gegenüber der „Krone“.
Und er griff auch gleich hart durch: Chefarzt Berthold Petutschnigg und sein Stellvertreter Klaus Pessenbacher wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert. Landesrettungskommandant Peter Hansak wurde vom Dienst freigestellt. Alle drei waren innerhalb der Organisation für die Ausbildung verantwortlich. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.
Die Namen der Betroffenen wollte Gruber nicht kommentieren, nur so viel: „Um das Vertrauen in die Organisation wieder herzustellen, musste ich handeln.“
Folgen noch offen
Wie weit die Probleme tatsächlich reichen, ist noch offen. Auch die Frage, welche Auswirkungen die festgestellten Mängel auf bereits absolvierte Ausbildungen haben könnten, ist noch zu klären.
Wie aufgeheizt die Stimmung innerhalb der Organisation ist, zeigt ein Rundschreiben, das Petutschnigg im Anschluss an die Sitzung an die steirischen Bezirksstellenleiter verschickte. Darin bezeichnete er die Sitzung als „historisch“ und kritisierte seine Suspendierung scharf. Der amtsführende Vizepräsident Gruber habe ihn „in seiner Selbstherrlichkeit“ als gewählten Landeschefarzt suspendiert, schrieb Petutschnigg.
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