Zwischenbericht mit Zündstoff

Bei der heutigen Präsidiumssitzung präsentierte der beauftragte Prüfer dann im Beisein von zwei Juristen seinen ersten Zwischenbericht. Neben dem ursprünglich bekannten Fall wurden darin vier weitere Fälle aufgelistet, bei denen Schulungen offenbar nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprochen hatten. Dies bestätigte Gruber auf Nachfrage am Abend gegenüber der „Krone“.