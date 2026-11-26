Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich bin sehr zufrieden. In Europa sind die Aufgaben nicht einfach. Der Gegner war nicht richtig greifbar und ist tiefer gestanden als erwartet. Mit den vergebenen Chancen haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Aber wir haben wieder zu null gespielt. Wir müssen noch zielstrebiger agieren, wir haben im Spielaufbau einige Chancen verschenkt. Aber wir waren oft genug in der Box, das war hervorragend.“