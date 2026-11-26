Was man nach dem Duell von FC Red Bull Salzburg und FC Ararat-Armenia in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich bin sehr zufrieden. In Europa sind die Aufgaben nicht einfach. Der Gegner war nicht richtig greifbar und ist tiefer gestanden als erwartet. Mit den vergebenen Chancen haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Aber wir haben wieder zu null gespielt. Wir müssen noch zielstrebiger agieren, wir haben im Spielaufbau einige Chancen verschenkt. Aber wir waren oft genug in der Box, das war hervorragend.“
Bartosz Mazurek (Salzburg-Torschütze): „Es waren wichtige zwei Tore für ganz wichtige drei Punkte. Wir mussten hart arbeiten, da es uns Ararat durch die gute Defensivarbeit nicht leicht gemacht hat.“
Nikolas Veratschnig (Salzburg-Kapitän): „Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, hatten genug Chancen. Wir müssen einfach kaltschnäuziger vor dem Tor sein, denn wir machen uns das Leben selbst schwer. Dass wir das können, haben wir ja schon gezeigt. Wir sind aber mit viel Selbstvertrauen in die zweite Hälfte gegangen, da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Gegen Sparta möchten wir drei Punkte holen.“
Manuel Tulipa (Ararat-Trainer): „Durch die vielen Verletzten haben wir heute nicht das richtige Salzburg gesehen. Die jungen Spieler sind sehr gut aufgetreten, hohe Intensität und hohes Pressing. Mit meiner Mannschaft kann ich nicht zufrieden sein, wir haben zu viele Chancen zugelassen, unsere Konter zu wenig genutzt und bei den Toren individuelle Fehler begangen. Der Sieg ist hochverdient.“
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