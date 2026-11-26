Mit seinem aktuellen Weihnachtsalbum geht Nik P. wie gewohnt seinen eigenen musikalischen Weg. Der Kärntner sprach mit der „Krone“ über seine Schlager-Revolution und das Bühnenjubiläum.
Sommer, Wörthersee, 35 Grad – nichts liegt bei diesem Ambiente ferner als Weihnachten. Dennoch spielte mir Nik P. Anfang Juli bereits in der Ostbucht per Handy stolz seine gerade aufgenommene Rohversion von „Leise rieselt der Schnee“ vor. Er befand sich gerade mitten in der Produktion seines jüngst erschienenen Albums „Momente der Weihnacht“. „Und, wie findest du’s?“ Eine Frage, die man einem bekennenden „Grinch“ wie mir und Freund der warmen Jahreszeiten wohl eher nicht stellen sollte.
Aber: Die Überraschung war groß – denn seine Interpretation des Klassikers könnte auch an einem Strand auf Hawaii laufen. „Ich hab’ immer schon mein eigenes Ding gemacht, das ist auch beim Weihnachtsalbum so. Ich wollte immer schon mit meinem eigenen Stil erfolgreich sein – nicht mehr als Sänger einer Coverband von Auftritt zu Auftritt hetzen. Darum hab’ ich damals auch die Musik-Karriere kurzfristig an den Nagel gehängt und einen normalen Beruf ausgeübt.“
Bis der Friesacher Nikolaus Presnik wenig später die Chance bekam, mit „seinem eigenen Ding“, seinen Liedern sein Glück zu versuchen. Womit die Erfolgschichte ihren Lauf nahm. „Mir war und ist vor allem der Gitarrensound enorm wichtig – damit hab ich damals auch die Schlagerszene revolutioniert. Auch wenn es anfangs viel Gegenwind gegeben hat.“ Der bis heute andauernde Erfolg, ausverkaufte Konzerte in Österreich, Deutschland und in der Schweiz geben dem Kärntner Recht.
Jubiläumskonzert mit Wegbegleitern
Nun blickt Nik P. auf seinen Stern im Musikhimmel und auf 30 Jahre Bühne zurück – und dieses Jubiläum möchte der Star im kommenden Sommer im Rahmen eines großen Konzertes in der Ostbucht-Arena am Wörthersee feiern. „Heimat ist mir extrem wichtig – genauso wie Freunde. Und das kann ich in Kärnten am besten vereinen. Auch jahrelange Wegbegleiter wie Howard Carpendale und Andrea Berg werden auf der Bühne mitfeiern.“
Karten für das Jubiläumskonzert von Nik P. am 11. Juli 2027 in der Ostbucht gibt es unter www.oeticket.com und www.ip-media.tv
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