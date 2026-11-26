Aber: Die Überraschung war groß – denn seine Interpretation des Klassikers könnte auch an einem Strand auf Hawaii laufen. „Ich hab’ immer schon mein eigenes Ding gemacht, das ist auch beim Weihnachtsalbum so. Ich wollte immer schon mit meinem eigenen Stil erfolgreich sein – nicht mehr als Sänger einer Coverband von Auftritt zu Auftritt hetzen. Darum hab’ ich damals auch die Musik-Karriere kurzfristig an den Nagel gehängt und einen normalen Beruf ausgeübt.“