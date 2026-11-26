Salzburg-Trainer Röhl gab sich zunächst noch vorsichtig

„Nicht schon wieder“, dachten sich viele der anwesenden 5018 Zuschauer im Stadion und jene Fans, die die einseitige Partie im Fernsehen verfolgt hatten. Schließlich war der Däne in den vergangenen Wochen einer der wichtigsten Kicker im Team von Trainer Danny Röhl und hat das Zeug, in Salzburg ein absoluter Unterschiedsspieler zu werden. Der Deutsche konnte bei der Pressekonferenz nach der Partie noch nicht viel zum Zustand des 26-Jährigen sagen. „Bei ihm müssen wir schauen. Da bin ich vorsichtig“, gab Röhl zu Protokoll.