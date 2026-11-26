Diese Behandlungspause trieb den Verantwortlichen von Red Bull Salzburg am Donnerstag die Sorgenfalten auf die Stirn. Kurz vor dem Beginn der Schlussphase blieb Offensiv-Star Jesper Lindström liegen und musste ausgewechselt werden. Die „Krone“ weiß, wie es um den Dänen steht.
Haris Tabaković und Dominik Schmid – zwei Stammspieler von Red Bull Salzburg können aufgrund ihrer Knieverletzungen in diesem Kalenderjahr nicht mehr eingreifen und kehren erst 2027 auf den Platz zurück. Die Bullen bleiben aktuell nicht vom Verletzungspech verschont. Und dann musste am Donnerstagabend im Zuge des Heimspiels gegen Ararat-Armenia (2:0) auch noch Jesper Lindström ausgewechselt werden.
Salzburg-Trainer Röhl gab sich zunächst noch vorsichtig
„Nicht schon wieder“, dachten sich viele der anwesenden 5018 Zuschauer im Stadion und jene Fans, die die einseitige Partie im Fernsehen verfolgt hatten. Schließlich war der Däne in den vergangenen Wochen einer der wichtigsten Kicker im Team von Trainer Danny Röhl und hat das Zeug, in Salzburg ein absoluter Unterschiedsspieler zu werden. Der Deutsche konnte bei der Pressekonferenz nach der Partie noch nicht viel zum Zustand des 26-Jährigen sagen. „Bei ihm müssen wir schauen. Da bin ich vorsichtig“, gab Röhl zu Protokoll.
Nachdem sein Trainer aus dem PK-Raum geeilt war, schlenderte Lindström entspannt die Treppen hinauf. Die „Krone“ fragte ihn nach seinem Zustand. Der Salzburg-Star zeigte lässig den Daumen nach oben. „Es war nur ein Krampf. Alles gut“, sagte Lindström. Es war eine verspätete zweite gute Nachricht des Abends. Nach rund einer Stunde Spielzeit hatte Nikolas Veratschnig nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback für Red Bull Salzburg gegeben.
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