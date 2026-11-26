Langsam, aber sicher wird’s ernst, die Entscheidung über den künftigen ÖFB-Sportdirektor steht offenbar unmittelbar bevor – und Marc Janko hat seinen Willen sowie seine Motivation, die Nachfolge von Peter Schöttel anzutreten, einmal mehr bekräftigt! „Ich glaube, ich habe ein paar gute Ideen eingebracht!“
Wie der Ex-Teamstürmer im Rahmen der donnerstägigen Europacup-Übertragungen auf „Sky Sport Austria“ als hauseigener Experte darlegte, habe er sein Bestes probiert, er trete allerdings gegen „gute Jungs“ an, die sich ebenfalls beworben hätten.
„... dass du dann den Schwanz einziehst!“
Damit spielt Janko wahrscheinlich auf die bereits medial bekannt gewordene „Shortlist“ des ÖFB an, auf der sich auch Ex-Teamverteidiger Sebastian Prödl, U18-Teamtrainer Martin Scherb sowie „Koordinator Torwartbereich“ Günter Kreissl finden.
Die Erklärung dafür, wieso sich Janko überhaupt beworben hatte? „Okay, du kannst nicht immer all die Jahre so gescheit von der Seitenlinie her oder aus dem Studio reden – und wenn sich eine Chance bietet, dass du dann den Schwanz einziehst.“
Jetzt liege es aber am ÖFB, für wen sie sich entscheiden …
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