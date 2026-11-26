Die 27 EU-Staaten haben am Donnerstag die Beratungen über den nächsten mehrjährigen Haushalt abgebrochen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sieht keine Chance auf eine schnelle Verständigung in Brüssel. Bis zum Jahresende soll der Durchbruch dennoch gelingen.
Beim EU-Sondergipfel haben sich erneut die Differenzen zwischen den EU-Staaten gezeigt. Der von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, sei „gescheitert“, erklärte Stocker am frühen Abend. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begeht Europa einen „strategischen Fehler“.
„Keine Eile“
Der Vorschlag müsse überarbeitet werden, sagte Stocker. Das Ziel sei weiterhin eine Einigung auf einen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) in diesem Jahr, er habe aber „keine Eile“. Es brauche jedenfalls eine weitere Reduktion des Budgetvolumens.
Bundeskanzler Christian Stockers Forderungen im Rahmen des EU-Sondergipfels:
Macron sieht „strategischen Fehler“
Auch Macron hielt fest, dass es beim heutigen Gipfel nicht zu einer Einigung kommen werde. Dennoch sei für ihn klar, dass es mit Zeiten zu einer Einigung kommen werde. Mit den dafür nötigen Kürzungen begehe Europa aber „einen strategischen Fehler“, sagte er. Die EU brauche ein größeres Budget, um wettbewerbsfähiger zu werden, verwies auf den sogenannten „Draghi-Bericht“.
„Wir benötigen einen langfristigen Haushalt, der zur Finanzierung unserer wichtigsten Prioritäten geeignet ist“, betonte Ratspräsident Costa vor dem Treffen. Für den Gipfeltag nannte er drei Ziele, die Staats- und Regierungschefs einer Lösung näherzubringen: Erstens, das Gesamtvolumen des Budgets. Zweitens, die Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Prioritäten dieses Haushaltsplans und drittens ein ausgewogener und effektiver Korb neuer Eigenmittel. Auch er bekräftigte, bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen zu wollen.
Diskussion in kleineren Gruppen
Für Stocker und Bauer standen am Donnerstag zunächst abseits der großen Runde mit allen Vertretern der 27 EU-Staaten ein Treffen mit den sogenannten „Sensible Seven“ (in etwa „Vernünftige Sieben“) an, die tendenziell für ein geringeres Budgetvolumen eintreten. Neben Österreich sind dies Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden.
In weiterer Folge diskutierten die Länder in kleineren Gruppen, die jeweils unterschiedlichen „Verhandlungslagern“ angehören, weiter. Österreich kam hier mit Bulgarien, Malta, Litauen und Slowenien zusammen. Gegen Mitternacht wollen die EU-Staats- und Regierungsspitzen wieder in großer Runde ein vorläufiges Fazit ziehen. Offizielles Ziel ist es, eine Einigung beim nächsten regulären Gipfel am 17. und 18. Dezember zu finden.
Einigung vor Jahresende?
Es sei wichtig, vor Jahresende eine Einigung erzielen, betonte auch der Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzes und irische Premier Micheál Martin. Die Iren hatten im Oktober eine Verhandlungsbox präsentiert, die großteils abgelehnt wurde. „Wenn wir bis Ende des Jahres keine Einigung erzielen, dann halte ich die Aussichten, dies in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu schaffen, für sehr gering“, warnte er.
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