Macron sieht „strategischen Fehler“

Auch Macron hielt fest, dass es beim heutigen Gipfel nicht zu einer Einigung kommen werde. Dennoch sei für ihn klar, dass es mit Zeiten zu einer Einigung kommen werde. Mit den dafür nötigen Kürzungen begehe Europa aber „einen strategischen Fehler“, sagte er. Die EU brauche ein größeres Budget, um wettbewerbsfähiger zu werden, verwies auf den sogenannten „Draghi-Bericht“.