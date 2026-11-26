Weniger Auswahl, höhere Preise und strengere Regeln. Auf Österreichs Trafikanten kommen möglicherweise schwierige Zeiten zu. Sie befürchten, dass die EU-Pläne nicht nur ihr Geschäft treffen, sondern auch den illegalen Handel ankurbeln könnten.
Die geplante Novelle zweier Tabakrichtlinien der EU erhitzt weiterhin die Gemüter. So könnte die neue Tabakproduktrichtlinie den Verkauf neuartiger Produkte einschränken, zudem sind Einheitsverpackungen und Aromaverbote in Planung. Auch ein Preisanstieg der Produkte könnte den rund 1,5 Millionen Rauchern hierzulande durch die Tabaksteuerrichtlinie bevorstehen.
Trafikanten brennt der Hut
Die Betreiber der insgesamt 2120 Trafiken und 2188 Verkaufsstellen im Land schlagen daher Alarm. Werden die Pläne umgesetzt, rechnen 91 Prozent laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer (WKÖ) mit dem Abwandern der Kundschaft in den Schwarzmarkt. Auch starke Verteuerungen würden zu einer derartigen Verlagerung führen.
Als Beispiel dafür führt Otmar Schwarzenbohler, WKÖ-Spartensprecher der Trafikanten die Länder Spanien oder Frankreich an, wo die Regelungen deutlich strenger sind, als in Österreich. In Frankreich beispielsweise liegt der Wert der konsumierten Zigaretten, die nicht versteuert werden, also illegal verkauft und konsumiert werden zwischen 40 und 50 Prozent.
Preiserhöhungen bis 30 Cent werden meist noch akzeptiert, während ab 50 Cent die Bereitschaft, nach illegalen Angeboten zu greifen, steigt.
Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten bei der WKÖ
Bild: schelberger.fotografie
Schwarzenbohler rechnet vor: „Preiserhöhungen bis 30 Cent werden meist noch akzeptiert, während ab 50 Cent die Bereitschaft, nach illegalen Angeboten zu greifen, steigt.“
Darunter würde auch der Fiskus leiden, der allein mit der Tabaksteuer 2025 satte 2,17 Milliarden Euro eingenommen hat. Inklusive der Umsatzsteuer generiert der Finanzminister so insgesamt 2,8 Millionen Steuereinnahmen – um 2,1 Prozent mehr als im Jahr 2024.
Experte fordert Rauchpause
Gesundheitsökonom Bernhard Rupp von der Economica erklärt deshalb: „Es gibt Initiativen der Bundesregierung ein Jahr lang auf neue Regeln zu verzichten. Statt neue Bürokratie zu schaffen, sollte man innerhalb der EU zuerst die aktuelle Lage prüfen und gemeinsam sinnvolle Lösungen finden, die für alle Länder passen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.“
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