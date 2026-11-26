Experte fordert Rauchpause

Gesundheitsökonom Bernhard Rupp von der Economica erklärt deshalb: „Es gibt Initiativen der Bundesregierung ein Jahr lang auf neue Regeln zu verzichten. Statt neue Bürokratie zu schaffen, sollte man innerhalb der EU zuerst die aktuelle Lage prüfen und gemeinsam sinnvolle Lösungen finden, die für alle Länder passen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.“