In der 90. Minute gab der belgische Schiedsrichter Lawrence Visser nach Videostudium Elfmeter aufgrund eines Foulspiels von Calier an Aboubacar Camara. So weit, so unspektakulär. Doch bei der Frage nach dem Schützen entbrannte eine hitzige Diskussion. Karim Konate wollte antreten, Mazurek war damit aber überhaupt nicht einverstanden. Kapitän Nikolas Veratschnig sprach bei seinem Comeback als Joker ein Machtwort und setzte sich für Konate ein.