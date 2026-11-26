Der FC Red Bull Salzburg feierte in der Ligaphase der UEFA Europa League den erwarteten Pflichtsieg über Ararat-Armenia. Ein Elfmeter kurz vor Schluss erhitzte die Gemüter, Karim Konate scheiterte wie schon beim 0:1 in der Bundesliga bei Austria Wien vom Punkt.
Vormittags rückten 30 Mitarbeiter aus, um die Bullen-Arena spieltauglich zu machen und den Rasen vom Schnee zu befreien, den Frau Holle brachte. Das Salzburger Verkehrschaos, andauernder Schneefall und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt wirkten abends nicht besonders einladend, weshalb nur 5018 Zuschauer (Minuswert im Europacup) den Weg in das EM-Stadion fanden.
Auch das Spiel selbst – Salzburg dominierte von Beginn an, vergab aber zu Beginn Topchancen in Person von Yorbe Vertessen und Edmund Baidoo – war lange Zeit nicht allzu erwärmend. Kurz nach der Pause sorgte Bartosz Mazurek nach überragender Vorarbeit von Leo Morgalla für die Führung (48.), drei Minuten später zappelte ein abgefälschter Schuss des Polen im Netz – das Tor zum 2:0, zugleich Endstand, wurde jedoch als Carlier-Eigentor gewertet.
Kapitän Veratschnig setzte sich für Konate ein
Als die Partie längst entschieden war und viele den Schlusspfiff herbeisehnten, wurde es aber noch einmal so richtig heiß!
In der 90. Minute gab der belgische Schiedsrichter Lawrence Visser nach Videostudium Elfmeter aufgrund eines Foulspiels von Calier an Aboubacar Camara. So weit, so unspektakulär. Doch bei der Frage nach dem Schützen entbrannte eine hitzige Diskussion. Karim Konate wollte antreten, Mazurek war damit aber überhaupt nicht einverstanden. Kapitän Nikolas Veratschnig sprach bei seinem Comeback als Joker ein Machtwort und setzte sich für Konate ein.
Zur Erinnerung: Der Ivorer vergab vergangenen Sonntag beim 0:1 bei der Wiener Austria vom Punkt. Nun sollte der 22-Jährige Selbstvertrauen tanken. Er lief an, machte dabei viele kurze Schritte, schoss ins linke Eck – und scheiterte an Goalie Nersesyan. Mazurek war fassungslos, von den Rängen gab es zahlreiche Pfiffe.
Schöne Geste: Mehrere Teamkollegen sprachen Konate Mut zu und versuchten ihn aufzubauen. Mazurek erklärte nach der Partie: „Wir sind ein Team, eine Familie. Darüber reden wir in der Kabine.“ Trainer Danny Röhl wollte bei der Pressekonferenz nicht groß auf das Thema eingehen und den Fokus aufs 2:0 legen. Das große Thema war nach dem Spiel aber ein anderes.
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